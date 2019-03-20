فيديو| بعد مذبحة مسجدي نيوزيلندا.. اعتداء على إمام بلندن و3 مسلمات في برلين وواشنطن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يواصل متطرفون اعتدائهم على المسلمين في بعض الدول الغربية، آخرها كان في نيوزيلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال أيام قليلة تعرض إمام وثلاث مسلمات لهجوم عنصري، وجاء الاعتداء على الإمام بعد مغادرته مسجد ريجنتس بارك في لندن وخلال سير الإمام في الشارع شتمه شخص في حافلة وبصق عليه آخر، في حين اعتدى مجهول بالضرب على سيدة محجبة حامل ببرلين.
وذكر بيان صادر عن شرطة برلين أن سيدتين (41 و47 عاماً) جادلتا شخصاً في محطة قطار نويكولن بعدما دفع شخص بكلبه نحوهما وضربهما، كما تعرضت سيدة محجبة لاعتداء "إسلاموفوبي" في مدينة نيويورك الأمريكية بعد ضربها من قبل أمريكي.
وازدادت مؤخرا ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من المجتمعات الغربية، على خلفية دفع بعض المتطرفين الهجوم على أصحاب الدين الإسلامي.
يذكر أنه قبل يومين، اهتز العالم على جريمة إرهابية بشعة بنيوزيلاندا، حين هاجم إرهابي استرالي مسجدان، قتل قرابة 50 شخصا من المصلين وأصاب العشرات.
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