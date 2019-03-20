ما أسباب الإغماء المفاجئ لدى الأطفال؟

أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن لفقدان الأطفال الوعي أسباب عدة، منها البسيط ومنها الخطير.

وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن الأسباب البسيطة لفقدان الوعي تتمثل في الوقوف طويلاً، أو قلة السوائل، أو قلة النوم، إضافة إلى نوبات الغضب، والصراخ العنيفة.

أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في أمراض القلب كاضطرابات نظم القلب، أو أمراض الأعصاب، مثل الصرع.

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وأوصت "إلتيرن" الوالدين بالانتباه إلى العلامات، التي تسبق فقدان الوعي، ألا وهي الدوار، والشعور بالضعف والهزال والخدر، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف، إذا كان فقدان الوعي، مصحوباً بضيق في التنفس أو تشنجات مستمرة أو سرعة أو بطء ضربات القلب أو في حال استمرار فقدان الوعي لمدة تزيد عن دقيقتين.

وإلى أن تصل سيارة الإسعاف يجب بقاء الطفل مستلقياً على جانبه مع تخفيف الملابس الضيقة لتنفس جيد، وتفادي إعطاء الطفل أي أدوية أو مشروبات.

وفي كل الحالات يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان الطفل للوعي.