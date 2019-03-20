قال الدكتور ديرك هاينريش إن نزلة البرد الشديدة تستلزم استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة، لأنها قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى الإصابة بالتهاب الأذن الوسطي، بسبب تجمع سائل خلف طبلة الأذن.
وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن المصابين بنزلة برد يواجهون صعوبة في معادلة الضغط أثناء السفر بالطائرة.
ويمكن مواجهة المشكلة ببعض الحركات أثناء الإقلاع والهبوط مثل التثاؤب، والبلع، والمضغ، ويساعد ذلك على فتح قناة استاكيوس، الأنبوب البلعومي الطبلي، التي تمتد من الأذن الوسطى إلى البلعوم الأنفي.
كما يمكن معادلة الضغط من خلال تقنية "الغواصين"، حيث يتم غلق الفم والأنف، ثم ضغط الهواء دون إخراجه، فبذلك يتم ضغط الهواء عبر قناة استاكيوس إلى الأذن الوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر مُصاب بنزلة برد؟ استشر الطبيب قبل السفر بالطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.