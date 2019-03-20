فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمي للعام الثاني على التوالي

تصدرت فنلندا مؤشر السعادة العالمي لعام 2019، للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير السعادة العالمي السنوي الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

واعتمد تقرير السعادة العالمي، الذي صدر اليوم الأربعاء، وشمل 156 دولة على عوامل مثل متوسط العمر والدعم الاجتماعي والفساد.

وبعد فنلندا شغلت النرويج، والدنمارك، وايسلندا، وهولندا المراتب الأربعة الأولى.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة 15، مقارنة مع المرتبة الـ19 التي شغلتها في العام الماضي.

ويشار إلى أن دول شمال أوروبا تحتل المراتب الأولى من المؤشر منذ أن بداية إصداره في 2012.

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وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ19.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأول عربياً، و21 عالمياً، وجاءت السعودية وقطر على التوالي في المرتبتين 28 و29، والبحرين في المرتبة 37، والكويت51.

وجاءت روسيا في المرتبة 68، وليبيا 72، وتركيا 79، ولبنان 91، وشغلت الجزائر والمغرب المرتبتين 88 و89.

وجاءت مصر في المرتبة الـ137 والأردن101، والعراق 126، وتونس 124، وسوريا في المرتبة 149، واليمن 151.

وتذيلت أفغانستان، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان المؤشر.