اخبار الخليج

واشنطن تمنح العراق إعفاء مدته 90 يوما لاستيراد الطاقة من إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تمنح العراق إعفاء مدته 90 يوما لاستيراد الطاقة من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران، فى أحدث تمديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيرانى الضرورى لإنتاج الكهرباء فى العراق.

وقال مسؤول وزارة الخارجية الذى طلب عدم ذكر اسمه "مُنح العراق إعفاء لمدة 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران". وكان آخر إعفاء من العقوبات منحته واشنطن للعراق فى 21 ديسمبر.

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تمنح العراق إعفاء مدته 90 يوما لاستيراد الطاقة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى