شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تمنح العراق إعفاء مدته 90 يوما لاستيراد الطاقة من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران، فى أحدث تمديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيرانى الضرورى لإنتاج الكهرباء فى العراق.

وقال مسؤول وزارة الخارجية الذى طلب عدم ذكر اسمه "مُنح العراق إعفاء لمدة 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران". وكان آخر إعفاء من العقوبات منحته واشنطن للعراق فى 21 ديسمبر.

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