قوات سوريا الديمقراطية: عمليات تمشيط وحالة من الهدوء فى الباغوز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول فى قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة إن هناك حالة من الهدوء ولا توجد اشتباكات فى آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى بشرق سوريا اليوم الأربعاء بعد طرد المتشددين منه أمس الثلاثاء إلى شريط ضيق من الأرض بجوار نهر الفرات.
وقال المسؤول إن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بتمشيط المناطق التى استردتها حيث تفتش عن أنفاق ومقاتلين مختبئين من داعش وتزيل الألغام الأرضية.
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