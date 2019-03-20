من مخيمات اللاجئين إلى العالمية...شقيقان عراقيان يطاردان حلم نجومية كرة القدم في المكسيك

فر يوسف زيتونة (18 سنة) وشقيقه يوهان (20 سنة)، من بلدتهما تل كيبا في عام 2008، وبعد أن أمضيا فترة من الوقت في مخيم للاجئين بتركيا، منح الأخوان وأسرتهما حق اللجوء في الولايات المتحدة، حيث واصلا صقل مهاراتهما في كرة القدم.

© Sputnik . Ramil Sitdikov

وقادتهما الرحلة أخيرا إلى أواكساكا في نهاية عام 2018، حيث لفتا انتباه أليكس دييجو مدرب أليبريس دي أواكساكا في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويتدرب الشابان مع الفريق منذ ذلك الحين ويقولان إنهما يأملان في الحصول على ثقة المدرب وفرصة لنزول الملعب كلاعبين محترفين هناك لأول مرة.

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ويقولان إنهما على الرغم من الحاجة لتعديل وتهيئة أوضاعهما بعض الشيء في البداية، إلا أنهما أصبحا يشعران بمزيد من الارتياح الآن في البلد الذي استقرا به حديثا بعد الاضطرار إلى التكيف مع البيئة والثقافة واللغة الجديدة.

ويحلم يوسف ويوهان بشق طريقهما في المكسيك قبل أن يلعبا في نهاية الأمر في الدوريات الكبرى بالولايات المتحدة أو أوروبا.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، يقول يوسف إنه يرغب أيضا في اللعب لفريق وطني، إما العراق أو الولايات المتحدة، وهما المكانان اللذان يقول إنه يشعر فيهما بأنه في وطنه.