شكرا لقرائتكم خبر عن جديد التكنولوجيا.. بطاقة ذاكرة للهواتف بسعة 1 تيرابايت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت شركة ميكرون، عن بطاقة ذاكرة Micro-SD جديدة بسعة 1 تيرابايت (1000 جيغابايت).
وأوضحت الشركة الأمريكية أن بطاقة الذاكرة “C200 1TB microSDXC UHS-I” الجديدة تدعم كل المعايير من A2 حتى U30، ما يمتعها بسرعة كافية لكل الاستخدامات الممكنة.
ومن المقرر إطلاق بطاقة الذاكرة “C200 1TB microSDXC UHS-I” الجديدة في الربع الثاني من العام الحالي، لكن الشركة لم تكشف بعد سعرها.
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