شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المراقبة» يُمكّن الجهات الحكومية من الاطلاع على الوثائق إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعتزم ديوان المراقبة العامة إطلاق خدمة جديدة للجهات المشمولة برقابته تمكن تلك الجهات من الاستفادة من محتوى نظام فهرسة الأحكام بالديوان.

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وأوضح المتحدث الرسمي للديوان سعيد بن سعد القحطاني أنه رغبة من الديوان في إتاحة الفرصة لجميع الجهات المشمولة برقابته وتقديم الدعم وتعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان وتلك الجهات، وفي ضوء الطلب المتكرر من تلك الجهات نشأت فكرة إنشاء “منصة وثيقة”، لتكون مرجعاً غنياً بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها العاملون في الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة، التي اعتمدها الديوان بعد موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

وأضاف القحطاني أن رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وجه بتشكيل فريق عمل دائم، يضم عدداً من المختصين لأغراض إطلاق “منصة وثيقة”، والتأكد من استيفاء الوثائق التي يتم بثها على المنصة في ضوء الضوابط المقررة لها، مع متابعة ما يستجد مستقبلاً واعتماد ما ينشر منها على المنصة.

وأشار المتحدث الرسمي للديوان إلى أنه سيتم تدشين المنصة يوم الاثنين 25 / 7 / 1440 هـ، برعاية معالي رئيس الديوان وحضور عدد من المسؤولين بالديوان وممثلين من الجهات المشمولة بالرقابة، متمنياً أن تحقق المنصة الأهداف التي ينشدها الديوان، وأن تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وجودته، وتعزيز التواصل بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.