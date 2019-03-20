شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم.. أمطار وغبار على المدينة حتى الثامنة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً، يحذر من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار اليوم على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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التنبيه يشمل (محافظة مهد الذهب، واليتمة، وابيار الماشي، والأكحل، والحناكية، والأجزاء المجاورة للمدينة المنورة).

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم الأربعاء.