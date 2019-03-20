قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا يشتبه بأنه نفذ هجوما

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قال جهاز الأمن الداخلي «شينبيت» إن القوات الإسرائيلية قتلت، أمس الثلاثاء، فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف الجهاز أن الفلسطيني قُتل بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص في الاشتباك لكنها لم تذكر أي تفاصيل. وكانت أنباء قد أفادت، يوم الأحد الماضي، بأن فلسطينيا طعن جنديا حتى الموت عند مفترق طرق قرب مستوطنة أرييل.
وأضافت أنه عقب ذلك قام بخطف بندقية الجندي الإسرائيلي وفتح النار في موقع الحادث، وهو ما أسفر عن مقتل حاخام إسرائيلي، وإصابة جندي آخر.ونفذ فلسطينيون، لا ينتمي كثير منهم لفصائل مسلحة، موجة هجمات بالضفة الغربية في أواخر 2015 و2016 لكن وتيرة هذه الهجمات تراجعت منذ ذلك الحين.واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في
وأضافت أنه عقب ذلك قام بخطف بندقية الجندي الإسرائيلي وفتح النار في موقع الحادث، وهو ما أسفر عن مقتل حاخام إسرائيلي، وإصابة جندي آخر.
ونفذ فلسطينيون، لا ينتمي كثير منهم لفصائل مسلحة، موجة هجمات بالضفة الغربية في أواخر 2015 و2016 لكن وتيرة هذه الهجمات تراجعت منذ ذلك الحين.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، وانهارت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في2014.
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