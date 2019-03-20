فيديو| على شواطئ القطاع.. الاحتلال يقصف مسيرات العودة في غزة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تزامنا مع استمرار الشعب الفلسطيني لمسيرات العودة، قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية، صواريخ بالقرب من تجمع متظاهرين فلسطينيين، يشاركون في فعاليات مسيرة "العودة"، شمال وجنوب القطاع.

كما قصفت مقاتلات الاحتلال تجمعا آخر لمتظاهرين شرق رفح جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي، فرقة قامت بإطلاق بالونات حارقة في شمال قطاع غزة".

ونظمت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة) في القطاع، المسيرة باتجاه الحدود البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.

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وانطلق نحو 20 قاربا على متنها عشرات الفلسطينيين باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع، وفق مراسلة الأناضول.

واحتشد عشرات المشاركين، قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة للمشاركة في الفعالية.

ومنذ نهاية مارس 2018، يشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية التي تنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، وكذلك قرب الحدود البحرية (شمال) للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

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