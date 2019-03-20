شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين فى انفجار بالعاصمة الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان على الأقل إثر انفجار سيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية (مقديشيو).

ونقل راديو (شابيلى) الصومالى، اليوم الأربعاء، عن شهود عيان قولهم إن "ضاهر حسن حسين" المسؤول بقسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة يعد أحد المصابين جراء انفجار عبوة ناسفة فى سيارته، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين الاثنين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهما. ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.

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