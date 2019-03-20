شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الزيارات العالية المستوى انعكاس لموقع الإمارات ومصداقيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الزيارات السياسية عالية المستوى، لأبوظبى، تعكس موقع الإمارات الهام، ومدى مصداقيتها، ووصفها بأنها خلية نحل.

وقال قرقاش عن مشاركته فى استقبال أبى أحمد رئيس وزراء أثيوبيا "تشرفت بحضور استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفخامة رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد اليوم، كثافة الزيارات العالية المستوى انعكاس لموقع الإمارات ومصداقيتها، عاصمتنا أبوظبى خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز".

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وأكد قرقاش :" الموقع السياسى للدول انعكاس لمصداقية قيادتها وسجلها التنموي وعلاقاتها فى محيطها وخارجه، والإمارات من خلال قيادتها الواعية واقتصادها القوي والمتنوع ومساهمتها في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي تبرز كالشريك الصادق الذي يعوّل عليه".

وتابع :" ويحسب للشيخ محمد بن زايد دوره في التقريب بين إثيوبيا واريتريا، والمساهمة الإيجابية في ترميم جسور التواصل بعد طول انقطاع، وهي المبادرة التي حظيت بتقدير دولي مهم، هذا الدور الإيجابي لسموه لمسته في طبيعة لقائه الأخوي والودي مع فخامة أبي أحمد".

فيما احتفى الشيخ محمد بن زايد بزيارة أبى أحمد للإمارات، إذ استقبله فى مطار أبو ظبى، وغرد:" محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا لدى وصوله مطار البطين بأبوظبي في زيارة للدولة"، وتابع :" محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا يقومان بجولة في فعاليات الأولمبياد الخاص في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يتفقدان خلالها المنافسات الرياضية لأصحاب الهمم".