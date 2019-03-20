شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: المحتجون عبروا عن أهداف نبيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائرى إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة. كان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذ عدة قرارات استجابة لمطالب المتظاهرين، وعلى رأسها تأجيل الانتخابات التى كانت مقررة فى أبريل، بالإضافة إلى تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد ليقود حوار وطنى شامل.

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