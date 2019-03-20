شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الأربعاء/، 11 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير - فى بيان اليوم - أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان من بلدة عبوين فى محافظة رام الله والبيرة، و2 من محافظة سلفيت، وواحدا من كل من أريحا، وطوباس، وبيت لحم.

وأغلقت قوات الاحتلال المداخل الرئيسية لقرية بيت سيرا غرب رام الله، ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها.

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