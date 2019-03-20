الدفاع العراقية: داعش يلفظ أنفاسه بالباغوز بسوريا وحدودنا مقبرة للأعداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تتخذ أقصى درجات التأهب على الحدود؛ تحسبا لأى طارىء، وأن تنظيم "داعش" الإرهابى يلفظ أنفاسه فى منطقة الباغوز بسوريا، "وحدودنا ستكون مقبرة للأعداء".

وقال قائد فرقة المشاة الآلية الثامنة اللواء الركن عبد الحسين سعود سوادى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن قواته تراقب الموقف عن كثب وهى فى أقصى درجات التأهب لحدوث أى طارىء".

وتابع: "حدودنا ستكون مقبرة لكل من يحاول الوصول أو العبور إليها ومقاتلونا تسلموا التعليمات والأوامر التى ينفذونها فى حالة حدوث أى خرق أمنى على الحدود مع سوريا".



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