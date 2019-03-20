شكري: ليس لدى مصر أي شروط لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

أكد شكري لوكالة الأخبار العمانية ردا على سؤال حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أن بلاده "ليست لديها أي شروط لعودة سوريا"، مؤكدا أن "القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية".

وأضاف وزير الخارجية المصري: "عملت خلال السنوات الماضية على الدعوة لاحتواء الأزمة وتجنيب سوريا وشعبها ويلات الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، كما دعوت إلى تعزيز ما من شأنه استقرار ووحدة وسيادة سوريا".

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وأكد شكر أن لدى مصر وسلطنة عمان رؤية متشابهة في كيفية حل الصراعات وما يتصل بتكثيف الجهود من أجل مواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار.

وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.