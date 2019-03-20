وأعلنت المديرية، اليوم الاربعاء، في يبان لها، عن نجاحها في تنفيذ عملية نوعية حققت أهدافها بالكامل.
وقالت المديرية في بيان لها: "بناءاً على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٢ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من ستة إرهابيين يشكلون مجموعتين تعملان في قضاء القائم وناحية الكرابلة بالأنبار وتلقي القبض عليهم"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية.
وأضافت المديرية في بيانها أن "العناصر (المقبوض عليهم) كان بعضهم يعمل كعناصر أمنية والقسم الأخر مسؤول عن نصب السيطرات المتحركة".
وأشار البيان إلى أن "جميع الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 /1 إرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... عملية مخابراتية "نوعية" للقبض على إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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