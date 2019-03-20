- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Saudi Press Agency
كما أعرب أمير قطر عن وقوف بلاده مع نيوزيلندا واستعدادها الكامل لمساعدتها في الإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف، مثنيا على جهود رئيسة الوزراء وتعاملها مع هذه الحادثة.
بدورها، شكرت أردرن، الأمير القطري، على اتصاله ومشاعره المتضامنة مع بلادها.
والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.
وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.
يذكر أن السلطات النيوزيلندية تمكنت من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أمير قطر على مجزرة مسجدي نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.