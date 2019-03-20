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أول تعليق من أمير قطر على مجزرة مسجدي نيوزيلندا

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© AP Photo / Saudi Press Agency

وأعرب آل ثاني، خلال الاتصال، عن تعازيه والشعب القطري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بمسجدين في مدينة كرايست تشيرش، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما أعرب أمير قطر عن وقوف بلاده مع نيوزيلندا واستعدادها الكامل لمساعدتها في الإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف، مثنيا على جهود رئيسة الوزراء وتعاملها مع هذه الحادثة.

بدورها، شكرت أردرن، الأمير القطري، على اتصاله ومشاعره المتضامنة مع بلادها.‎

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والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

يذكر أن السلطات النيوزيلندية تمكنت من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

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