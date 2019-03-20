بارزاني يؤكد تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

أكد رئيس وزراء إقليم شمال العراق نيجرفان بارزاني، على تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد ودعم الإقليم لعادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، وحل المشاكل عن طريق الحوار.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، مساء الثلاثاء، وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو الكونغرس، جون غارامندي، بحسب بيان لرئاسة حكومة الإقليم.

وذكر البيان، أن الوفد الضيف خلال اللقاء قيم عاليا دور البيشمركة (قوات الاقليم) وشعب الإقليم في الحرب ضد داعش، وفي حماية عدد كبير من النازحين واللاجئين. معتبرا الشراكة بين جميع الأطراف سببا للانتصار على الإرهاب، كما عبر عن ارتياحه لتطور علاقات أربيل – بغداد.

من جانبه، عبر رئيس وزراء الإقليم عن الشكر للمساعدات الأمريكية المستمرة للإقليم والعراق في الفترات الصعبة، في المجالات العسكرية والإنسانية. مؤكدا على دعم الإقليم لعادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق، ولحل المشاكل عن طريق الحوار.

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وفي سياق آخر، أكد الجانبان على دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، وعلى ضرورة وأهمية بقائهم في هذه المرحلة لغرض إعادة الاستقرار ومواجهة تهديدات عودة الإرهاب للظهور.

كما بحثا ضرورة التشارك بين العراق والولايات المتحدة، والتعامل مع مرحلة ما بعد حرب داعش، وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة ودعم المجتمع الدولي في هذا المجال، بحسب البيان.

كما أكد الجانبان على دور المرأة في إدارة البلاد، وقدم نيجرفان بارزاني بهذا الخصوص نبذة عن خطوات وبرامج حكومة الإقليم الهادفة لحماية المرأة وتطوير أحوالها ومشاركتها في مفاصل الحكم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.