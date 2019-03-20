لبنان: عودة 172 ألف نازح إلى سوريا منذ مايو 2018

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلن الأمن العام اللبناني الأربعاء، عودة 172 ألفا و46 نازحا سوريا منذ مايو/أيار الماضي إلى بلادهم، في إطار برنامج العودة الطوعية.

وأوضح بيان صادر عن الأمن العام أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان استنادا لآلية العودة التي تنظّمها المديرية في كل المناطق اعتبارا من مايو 2018، بلغ حتى تاريخ 19 مارس/أذار الجاري 172 ألفا و46 نازحا".

وقال البيان إن "المديرية العامة للأمن العام تُهيب بوسائل الإعلام والجهات المهتمة والمعنية بملف النازحين، مراجعة الإدارة المختصة توخيا للدقّة والموضوعية".

وأضاف أن المديرية "ستواصل العمل بآلية العودة الطوعية التي تنظمها بالتنسيق مع السلطات السورية".

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تابع "كما ستستمر المديرية بالإجراءات الإدارية المعتمدة على المعابر الحدودية الشرعية لتسهيل عودة النازحين الذين يرغبون بالعودة لاسيّما الذين خالفوا نظام الإقامة أو دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية".

ويشكو لبنان، الذي بلغ عدد مواطنيه نحو 4.5 مليون حسب تقدير غير رسمي، من أعباء اللاجئين السوريين.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري الثلاثاء، إن النظام السوري لا يوافق إلا على "نسبة ضئيلة" من أسماء اللاجئين المقدّمة في إطار "العودة الطوعية".

وحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، وذلك حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

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