ابها اقامت هيئة حقوق الانسان بعسير وبمشاركة النادي الادبي بابها الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة وذلك يوم الاربعاء الموفق ١٣/٧/١٤٤٠ وسط حضور نسائي لمختلف الفئات العمرية الى جانب عدد من الجهات الحكومية قدم خلالها اوراق عمل حول التعليم والمرأة قدمتها الدكتورة حليمة السعيدي من جامعة الملك خالد بابها كذلك سلط الضوء على اجندة الحماية السعودية للمرأة والتي تطرقت لها مشرفة الاقسام النسائية بوحدة الحماية ا. مهرة القحطاني وحول ودور المرأة في الاعلام تحدثت عن ذلك الاعلامية سامية البريدي

افتتح الاحتفاء بكلمة ترحيبية لرئيس نادي ابها الادبي الدكتور احمد ال مريع كجهة مشاركة في الاحتفاء ولتبيان دور النادي في دعم المرأة على جميع الاصعدة

ختم البرنامج بتكريم جميع الجهات المشاركة باوراق العمل وللجهة المستضيفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الانسان بعسير تحتفي باليوم العالمي للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.