استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص #قوات_الاحتلال في الضفة الغربية

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الخليج - واس
استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب عمر أمين أبو ليلى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة 9 آخرين في بلدة عبوين، شمال مدينة رام الله.
كما أعلنت الوزارة، عن استشهاد الشابين: رائد هاشم محمد حمدان، وزيد عماد محمد نوري، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على السيارة، التي كان يستقلانها في مدينة نابلس، وتركتهما ينزفان مدة طويلة، دون السماح للهلال الأحمر الوصول إليهما.
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