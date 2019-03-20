نجران.. تدني في الرؤية بسبب الأتربة حتى الـ4 مساءً

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صحيفة الخليج الالكترونية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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