الإنذار_المبكر يصدر عدة تنبيهات متقدمة عن تقلبات جوية في عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في عدة مناطق بالمملكة.

وتشهد منطقة الرياض نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة والغبار ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من الثامنة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً، وتشمل كلاً من: وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف والأجزاء المجاورة، وقد تمتد إلى العاصمة الرياض.

وتشهد المنطقة الشرقية الحالة نفسها، لكن يتوقع استمرارها حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل كلاً من حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة لها.

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ويتوقع النظام نشاطاً في الرياح السطحية على مكة المكرمة يؤدي لإثارة الأتربة والغبار ويحد من الرؤية الأفقية، فيما تتكون السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، وتبدأ الحالة في الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وتشمل مدن رنية وظلم والمويه وتربة والأجزاء المجاورة.

وبيّنت هيئة الأرصاد أن مدن مهد الذهب واليتمة وابيار الماضي والأكحل والحناكية بمنطقة المدينة المنورة، قد تشهد تكون سحب رعدية ممطرة محملة بالغبار والأتربة، قد تصل إلى المدينة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر تلك الحالة حتى الثامنة مساءً.

أما مدن بريدة وعنيزة وعين الجواء وعقلة الصقور والجواء وعقلة الصقور والرس والأجزاء المجاورة بمنطقة القصيم، فستشهد رياحاً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي لشبه انعدام الرؤية مع فرصة لهطول أمطار رعدية، وتبدأ الحالة في الثامنة مساءً وتستمر حتى الثانية بعد منتصف ليلة الخميس.