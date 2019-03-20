‏%90 من مناطق المملكة مغطاة بشبكة “4G”.. وتم إصدار رخص مؤقتة لـ” 5G”

صحيفة الخليج الالكترونية

قال محافظ ⁧هيئة الاتصالات⁩، عبدالعزيز الرويس، إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم ركائز برنامج التحول الوطني، وذلك خلال منتدى مؤشرات الاتصالات.

وبين الرويس، أن ‏%90 من مناطق المملكة مغطاة بشبكة الجيل الرابع “4G”، كما أن متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في المملكة بلغ 31.06 ميجابت في الثانية، حيثُ أن المتوسط العامي لسرعة التحميل يبلغ 25.27 ميجابت في الثانية.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات أنه تم إصدار رخص مؤقتة لشبكات الجيل الخامس، حيث إنها تحت التجربة حالياً، وبين أنه تم تجهيز 153 موقعاً بتقنية “5G” وذلك في 9 مدن.