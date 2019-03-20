الصين تؤكد معارضتها لانتشار أسلحة الدمار الشامل

الخليج - واس

أكد القائم بأعمال البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، معارضة بلاده بشدة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وقال تاو – في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، -نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم-: “إن الصين تنفذ بشكل مستمر وبحزم التزاماتها الدولية حيال عدم الانتشار النووي، كما أنها ملتزمة بالتسوية السياسية للقضايا الساخنة ذات الصلة بعدم الانتشار، وقدمت بالفعل اسهامات إيجابية من أجل تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف تاو، أن الصين مستعدة لزيادة تعزيز تعاونها مع اللجنة (لجنة مجلس الأمن رقم 1540 التي تأسست عملا بالقرار رقم 1540)، وستواصل العمل مع كل الدول الأخرى لتقديم إسهامات إيجابية لإكمال وإتمام النظام الدولي لمنع الانتشار، والحوكمة العالمية لمنع الانتشار، والسلام والأمن الدائمين للجميع.

ولفت إلى أنه وفقًا للأوضاع الجديدة، يتعين على المجتمع الدولي الاستمرار في “تعميق التعاون وزيادة تعزيز الحوكمة العالمية في مجال عدم الانتشار”ـ مشددًا على أهمية الحاجة لتدعيم التعددية وتعزيز بيئة أمنية مواتية، بحيث يتم تبني “مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والقضاء على تهديد الانتشار من جذوره”، مع ضرورة تمسك المجتمع الدولي بالقواعد الدولية وتدعيم النظام الدولي لعدم الانتشار، والتركيز على تلبية متطلبات النظام الدولي للدول النامية في مجال عدم الانتشار، ومساعدة هذه الدول في تعزيز بناء قدراتها ذات الصلة.