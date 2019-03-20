انت الان تتابع القوات التونسية تقتل 3 من «داعش» قرب حدود الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال مسؤول أمني، إن القوات التونسية الخاصة قتلت، الثلاثاء، ثلاثة متشددين يشتبه بأنهم من تنظيم «داعش» بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية. تأتي العملية بعد أيام من نشر تنظيم «داعش» صور المتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها ?????????منذ سنوات، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وقال العقيد حسام الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني لوكالة «رويترز»: «قواتنا قتلت ثلاثة إرهابين يشتبه أنهم تابعون لداعش بعد اشتباكات في جبال السلوم في القصرين»، ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وأصبحت تونس، إحدى أكثر الدول العربية علمانية، هدفا للمتشددين بعد أن أصبحت منارة للتغيير الديمقراطي بانتفاضتها ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.ويعمل بعض المتشددين في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر.وتعرضت تونس لثلاثة هجمات كبيرة في 2015، استهدف اثنان منها سياحا والثالث الحرس الرئاسي في