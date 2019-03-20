فيديو| أطباق «الخوص».. تراث فلسطيني «يجلب» الرزق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صناعة الخوص (سعف النخيل)، إحدى الصناعات التقليدية التى يشتهر بها الفلسطينيون،.

ومن جبال الخليل جنوباً تعود بنا حضارة الصناعات والحرف الفلسطينية إلى مناطق الوسط حيث محافظات الأغوار التي تغمرها رائحة زهر البرتقال في الربيع، وتتلون أرضها باللون الأصفر في الصيف.



ووسط هذه الأجواء ومع أصوات خرير المياه تزين عشرات من السلال والأشكال الدائرية المصنوعة من القش ونبات القصيب (نبته تنمو بكثرة قرب جداول المياه ) أن هذه الصناعة تجتذب الكثير من السياح الداخليين والسياح الخارجيين لما تمنهم من مناظر جميلة توضع في بيوتهم على أنها زخارف ولوحات فنية ودليل على الحضارة الفلسطينية.

Advertisements

وحل هذه الصناعة شاهد التقرير التالي: