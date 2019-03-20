دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة واتس آب تختبر ميزة البحث العكسي عن الصور ومستعرض ويب داخل التطبيق

يواصل فريق عمل واتس آب العمل على أدوات جديدة على التطبيق، وكما تعودنا دائمًا وقبل أن يتم نشر هذه الأدوات الجديدة لجموع المستخدمين، يتم اختبارها على عدد محدد من المستخدمين، وهذه المرة هناك ميزتين جديدتين، الأولى مستعرض ويب داخل التطبيق، والثانية تتمثل في ميزة البحث العكسي عن الصور التي يتم إرسالها في الدردشة.

فيما يخص الميزة الأولى، فسوف يسمح المستعرض للمستخدم البحث في الويب بدون الحاجة إلى الخروج من التطبيق، على أن لا يدعم في الوقت الحالي خيار “السكرين شوت” أو تسجيل فيديو أثناء استخدامه.

أما الميزة الثانية والتي تُعدّ أكثر فائدة، وخاصةً في الحالات التي تنتشر فيها الصور الفيروسية، فمن خلالها سيكون للمستخدم القدرة على تحديد صورة وتحميلها على قوقل ثم مشاهدة الأماكن التي تظهر فيها الصورة، وطبعًا هذه الأداة الجديدة تم تطويرها خصيصًا لمحاربة الأخبار المُزيفة، ومحاولة معرفة من أين أتت الصورة بالفعل.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، هذه المزايا متاحة الآن في الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب، ولا يُعرف متى ستصل لجميع المستخدمين، وهل سيتم إطلاقها فعلًا أو الإستغناء عنها، كما هو الحال مع مزايا اختبار سابقة لم نراها حتى هذه اللحظة في الإصدار الرسمي.

التدوينة واتس آب تختبر ميزة البحث العكسي عن الصور ومستعرض ويب داخل التطبيق ظهرت أولاً على عالم التقنية.