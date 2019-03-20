شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، أحد حراس المسجد الأقصى وسيدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الاقصى محمد الصالحى من منطقة باب الرحمة داخل الأقصى، فيما اعتقلت السيدة نفيسة خويص أثناء محاولتها الدخول إلى الأقصى عبر باب الاسباط، وحولتها للتحقيق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" المزعوم دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة فى اقتحامات المسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، احتفالا بما يسمى "عيد المساخر" (البوريم) العبرى .

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