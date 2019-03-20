وتابع مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، أن الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم.

وأضاف بومبيو: "نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية ورأب الصدع".

وأشار بومبيو إلى أنه لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.

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وأكد: "هناك حوارا استراتيجيا مع الكويت في مختلف المجالات، وناقشنا قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والتجارة".

وقال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، إن بلاده تقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

وأكد الصباح أن "الكويت تربطها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيدا بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج".