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© REUTERS / JIM YOUNG
وأكد أن "الكويت تربطها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيدا بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج".
وأضاف، أن "الأزمة اليمنية كانت حاضرة في المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو"، مؤكدا أن "الكويت تتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة حل الأزمة اليمنية سلميا على أساس المرجعيات الثلاث"، مشددا على "أننا نثق بدور الولايات المتحدة في وضع خطة لعملية السلام".
وتابع أنه "يثق أن صداقة الولايات المتحدة لكثير من الدول بالمنطقة ستقود الى وضع نهاية مقبولة من جميع الأطراف للقضية الفلسطينية والوصول إلى حل سياسي طال انتظاره"، قائلا:"طال انتظارها ونثق أن أصدقاءنا في الولايات المتحدة لديهم أفكار لمواصلة عملية السلام ووضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في القضية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتي: نقدر جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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