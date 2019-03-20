شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تجدد جهاز «آي ماك».. سعره 1799 دولاراً أمريكياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

جددت شركة أبل الجهاز iMac، وزودته بمعالجات وبطاقات رسوميات أقوى أداءً.

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وأوضحت الشركة أن الموديل الكبير المزود بشاشة Retina قياس 27 بوصة ينبض بمعالج إنتل Core-i من الجيل التاسع، يشتمل على 6 أو 8 أنوية، ما يسهم في رفع الأداء بمعدل 2.4 مرة مقارنةً مع الطراز السابق، ومجهز ببطاقة الرسوميات Radeon Pro Vega، التي تساعد على رفع الأداء بما يصل إلى 50%.

أما الجهاز الأصغر المزود بشاشة قياس 21.5 بوصة فجهز بمعالج إنتل Core-i من الجيل الثامن، يشتمل على 6 أنوية، ما يسهم في رفع الأداء بما يصل إلى 60%، وهو مجهز ببطاقة الرسوميات Radeon Pro Vega، والتي تساعد على رفع الأداء بما يصل إلى 80%.

ويبدأ سعر الجهاز المزود بشاشة قياس 27 بوصة من 1799 دولاراً أمريكياً، يبدأ سعر الجهاز المزود بشاشة قياس 21.5 بوصة من 1099 دولاراً أمريكياً.