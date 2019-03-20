شكرا لقرائتكم خبر عن النساء الأعلى شراءً عبر الإنترنت بالمملكة.. والجوف تتصدر المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
في أول دراسة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لسوق الاتصالات بالمملكة، أظهرت النتائج ارتفاع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت في عام 2018 إلى 49.9%، مقابل 47.90% لعام 2017، و37.3% لعام 2016.
وأوضحت النتائج التي استعرضتها الهيئة أمام منتدى مؤشرات سوق الاتصالات، أن السعوديات هن الأعلى تسوقا عبر الإنترنت خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 51.7%، بينما شكّل الرجال نسبة 48.6%.
وتباينت نسق التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت 10000 مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، إذ تصدرت الأعمار من 20-24 سنة، الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20%، تلتها الفئة العمرية من 30-34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25-29 سنة بنسبة 61.80%.
وكشفت الدراسة أن منطقة الجوف هي الأعلى تسوقا عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20% من مستخدمي الإنترنت، تلتها حائل 62.90%، ثم المنطقة الشرقية 55.20%.
أما أبرز أنواع السلع المشتراة فكانت «الملابس، الأحذية وملحقاتها» بنسبة 69.70%، و«الحاسبات الآلية، والهواتف الذكية» 46.90%.
كما أظهرت الأعوام الثلاثة الأخيرة تباينا في استخدام طرق السداد الإلكتروني، إذ بلغت 41.10% من المتسوقين عبر الإنترنت في 2018، مقابل 37.70% لعام 2017، و21.40% لعام 2016.
كما تتوزع طرق السداد عبر الإنترنت على الخدمات البنكية التي استحوذت على اختيار 34.10% من المشاركين، تليها بطاقات الائتمان «السحب على الإنترنت» بنسبة 28.10%، ثم خدمة الدفع عبر الإنترنت، مثل: «باي بال» بنسبة 5.30%، وبطاقات الهدايا مسبقة الدفع أو القسائم الإلكترونية بنسبة 4.10%.
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