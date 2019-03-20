«مدني الرياض» ينقذ يد شخص احتُجزت داخل فتحة خزان وقود سيارة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن فريق مدني الرياض من إنقاذ يد شخص احتجزت داخل فتحة خزان وقود سيارة. وأكد “مدني الرياض” أن الشخص في صحة جيدة ولم يصبه أي أذى. Advertisements وأهاب الدفاع المدني بالجميع مواطنين ومقيمين باتباع تعليمات المديرية وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر قد ينجم عنها أذى وإصابات، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في كل الأوقات.

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