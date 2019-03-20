متى تُصرف «المساعدة المقطوعة»؟.. توضيح من «العمل»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد تاريخ محدد لصرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي. ورداً على تساؤلات متعددة للوزارة حول موعد صرفها، دعت «العمل والتنمية الاجتماعية» المستفيدين إلى الانتظار لحين الصرف.

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