شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر تعرض قائد مركبة لاعتداء أثناء سيره ليلاً في أحد الطرق، بواسطة أفراد كانوا يستقلون مركبة أخرى.

وكان قائد المركبة يمضي بمركبته على الطريق إلى أن مرت بجواره مركبة أخرى، ليفاجأ بشخص يخرج من فتحتها العلوية ويقذفه بمجموعة من الحجارة.

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وقالت مصادر إن الواقعة حدثت أول أمس (الاثنين) على طريق تبوك تيماء، مبينة أن السيارة المقذوفة تعرضت لأضرار، نتيجة إلقاء الحجارة عليها.