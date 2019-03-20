تعرف على الطير الأغلى في العالم

بيعت حمامة وصفت بأنها الأفضل على الإطلاق مقابل مبلغ خيالي تعدى مليون جنيه إسترليني، من خلال مزاد رقمي اسمه "بيبا"، وبيعت الحمامة التي أطلق عليها "ليونيل ميسي" نسبة إلى لاعب فريق برشلونة الشهير، بعد حرب رقمية استمرت أسبوعين على الإنترنت، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن نيكولاس جيسلبريخت، مؤسس مزاد "بيبا" ورئيسه التنفيذي، القول: "هذه الحمامة لها سجل ضخم في سباقات لم تصل له من قبل أي حمامة أخرى".

وأضاف: "جعل هذا الرقم "لونيل ميسي" الطير الأكثر قيمة على الإطلاق في مزاد على الإنترنت، ما أدى إلى تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 428 ألف جنيه إسترليني مقابل حمامة تدعى السيد فانتاستيك. لم يكن هناك أحد في عالم الحمام يعتقد أن ذلك سيحدث".

وتابع: "كما هو الحال في كرة القدم، لا يمكن لبعض الناس تصديق الأموال التي يتم دفعها، فهناك أناس لا يحبون ذلك".