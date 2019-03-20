حساسية الأنف تقترن بالحساسية المختلطة

خلصت مجلة طبية ألمانية إلى أن حساسية الأنف غالبا ما تقترن بالحساسية المختلطة؛ نظرا لتشابه مسببات الحساسية.

وأوردت مجلة "ناتور آرتست" الألمانية أن المريض الذي يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح الأشجار والنباتات، غالبا ما يعاني أيضا من حساسية تجاه أطعمة معينة، موضحة أن المريض الذي يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح شجرة البتولا مثلا، غالبا ما يعاني من حساسية تجاه التفاح أيضا، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت "ناتور آرتست"، المجلة المعنية بالطب البديل، أن أعراض الحساسية تتمثل في احمرار الجلد والحكة واحمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية وضيق التنفس.

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وأشارت إلى أنه "لا يتعين على المريض الاستغناء التام عن هذه الأغذية، وإنما يمكنه تناولها باتباع بعض التدابير، مثل تقشير التفاح؛ نظرا لأن مسببات الحساسية تقع تحت القشرة مباشرة".

وأضافت: "من مسببات الحساسية الموجودة في التفاح أن الثمرة لا تتحمل الحرارة؛ لذا يمكن للمريض تحمل التفاح عند طهيه أو عند استخدامه في إعداد المخبوزات".

وخلصت المجلة إلى أن مريض الحساسية "بشكل عام يمكنه تحمل الثمار الناضجة بشكل أفضل من الثمار غير الناضجة".