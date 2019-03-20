أول طراز سيدان كهربائي من "بوجاتي" يطرح بالأسواق في 2023

كشفت تقارير صحفية عن نية شركة "بوجاتي" الفرنسية لطرح أول طراز سيدان كهربائي من صنعها، ضمن خطتها للتحول للطاقة الخضراء التي تمتد للأعوام الخمس المقبلة، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" الأمريكي، المختص بأخبار السيارات، فإن الشركة الفرنسية المصنعة لأقوى السيارات في العالم، تستعد لطرح نسخة السيدان الكهربائية الأولى بحلول عام 2023.

وكشف الموقع الأمريكي أن هذا الطراز سيشهد أول تعاون بين شركتي "بوجاتي" و"بورش" الأمريكية، على مستوى التصنيع، حيث تستعين "بوجاتي" بخبرات "بورش" في تصنيع موديلها الكهربائي المتميز "Taycan"، وعلى الأرجح سيطرح طراز "بوجاتي" الكهربائي بمحرك موديل "Taycan" من بورش.

وفي حال تحقق هذه التوقعات، فإن طراز "بوجاتي" سيعمل بمحرك طراز بورش"Taycan"، الذي يتميز بقوة 600 حصان، ويعمل ببطاريات قادرة على قطع مسافة تصل لنحو 200 ميل.

ويتوقع أن تصل تكلفة الطراز الكهربائي من بوجاتي لسعر يتراوح بين 700 ألف يورو، و740 ألف يورو.