الناطق باسم فتح في غزة يصل رام الله لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليه

وصل عضو المجلس المركزي، الناطق باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قادما من قطاع غزة، بواسطة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وهاجم مجهولون أبو سيف، الاثنين، قالت فتح إنهم ينتمون لحركة "حماس"، وأصيب أبو سيف بعدة كسور في أنحاء متفرقة من جسده.
وكان في استقبال أبو سيف، عدد من القياديين في الحركة وأعضاء المجلس الثوري.
وولد أبو سيف في مخيم جباليا عام 1973، لعائلة هاجرت من مدينة يافا، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بيرزيت، وعلى درجة الماجستير من جامعة "برادفورد" بإنجلترا.
ونال القيادي في حركة "فتح"، شهادة الدكتوراه من جامعة "فلورنسا" بإيطاليا، وهو كاتب وروائي، حاز على عدة جوائز عالمية في الأدب والثقافة.
المصدر: RT + وفا
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