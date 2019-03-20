دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تصريح صادم لرئيس هواوي.. عائلتي تستخدم منتجات آبل

قال مؤسس شركة هواوي الصينية، رين زنجفاي، إنه لا يُحب اسم شركته ولكن مع نمو مشروعه وتضخمه لم يستطع تغيير اسمه خاصة مع تخطي قيمة علامته التجارية مليارات الدولارات.

هواوي تستعد لإطلاق هواتفها من الجيل الخامس 5G بالإمارات alqiyady 1 هواوي تستعد لإطلاق هواتفها من الجيل الخامس 5G بالإمارات

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وأضاف مؤسس شركة هواوي، في تصريحات صحفية له، إلى أن أفراد عائلته لا يستخدمون المنتجات التابعة لشركته بل يفضلون نظيرتها التي تنتجها شركة آبل، مشيدًا بمؤسسها ستيف جوبز بقوله:"إنسان عظيم غير وجه المجتمع الإنساني".

وأتم مؤسس هواوي، حديثه بالإشارة إلى أنه اختار هذا الاسم في البداية لشركته لأنه يُعني "الإنجازات الصينية" بلغة بلاده ولكنه لم يعد يحبه مع مرور الوقت وتمنى لو كان يستطيع تغييره.

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يُذكر أن شركة هواوي الصينية قد حققت في الربع الثاني من العام الماضي 2018 ارتفاعًا في مبيعاتها بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث باع 54 مليون هاتف.المزيد:

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