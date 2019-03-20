شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل صيادين فلسطينيين شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاربعاء، اثنين من الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الزوارق الحربية أطلقت النار صوب قوارب الصيادين قبل أن تهاجم أحدها وتعتقل اثنين من العاملين فيه. واعتقل جيش الاحتلال هذا الشهر 9 صيادين فى أوقات متفاوتة ببحر شمال القطاع.

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