شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية تابعة لداعش فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أنه تم اختراق وتفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى بقضاء القائم فى محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية تمكنت المديرية بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة (32) من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 إرهابيين يشكلون مجموعتين تعملان فى قضاء القائم وناحية الكرابلة فى الأنبار وتمكنت من اعتقالهم..مشيرة إلى أن جميع الإرهابيين من المطلوبين للقضاء.

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى باعتقال مطلوبين من (داعش) خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من البلاد.

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