أمير سعودي يعتذر لطالب (فيديو)

وقال الأمير إنه فوجئ بتغريدة على تويتر من الطالب خالد يقول: إنه مُنع وزملاؤه من الوصول إلى الكلية بسيارتهم اليوم، مضيفًا أن هذا الكلام مؤثر جدًّا؛ لأن منظم المناسبة لم ينتبه لحق الطالب في الوصول إلى كليته بيسير وسهولة.

وشارك الأمير فيصل بن بندر في حفل افتتاح مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود أمس الثلاثاء.

وأكد الأمير أهمية حق الطلاب في استخدام جميع الخدمات المتاحة لهم بكل يسر وسهولة.

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وتابع: "أعتذر للأخ خالد عما حصل له وزملائه، وأطلب من رئيس الجامعة والزملاء أن يكون هذا المبدأ منطلقًا للجميع، وهو ألا يتم حرمان الطالب من أي حق من حقوقه ومن تواجده بسيارته بيسر وسهولة، ويجب ألا يُمنع من يستفيد من هذه الخدمات؛ لأنه أمر لا يجوز".

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، مع اعتذار الأمير بندر بن فيصل.