وقال الأمير إنه فوجئ بتغريدة على تويتر من الطالب خالد يقول: إنه مُنع وزملاؤه من الوصول إلى الكلية بسيارتهم اليوم، مضيفًا أن هذا الكلام مؤثر جدًّا؛ لأن منظم المناسبة لم ينتبه لحق الطالب في الوصول إلى كليته بيسير وسهولة.
وشارك الأمير فيصل بن بندر في حفل افتتاح مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود أمس الثلاثاء.
وأكد الأمير أهمية حق الطلاب في استخدام جميع الخدمات المتاحة لهم بكل يسر وسهولة.
وتابع: "أعتذر للأخ خالد عما حصل له وزملائه، وأطلب من رئيس الجامعة والزملاء أن يكون هذا المبدأ منطلقًا للجميع، وهو ألا يتم حرمان الطالب من أي حق من حقوقه ومن تواجده بسيارته بيسر وسهولة، ويجب ألا يُمنع من يستفيد من هذه الخدمات؛ لأنه أمر لا يجوز".
وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، مع اعتذار الأمير بندر بن فيصل.
واختتم الأمير بندر كلمته بقوله: "أرجو أن نوفق في خدمة الوطن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يعتذر لطالب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.