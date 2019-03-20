جدل في الكويت بسبب وثيقة سفر الزوجة

وشهد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" النقاشات الساخنة بين مواطني الكويت حول قضية منح القانون للزوج حرية الاختيار في وضع اسم زوجته وأولاده في وثيقته سفره، فيما لا يمنح القانون للزوجة الحرية ذاتها ويتم إدراج اسم الزوج تلقائيا في وثيقة سفر الزوجة، بحسب RT.

وتساءلت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة للقضية، عن سبب عدم المعاملة بالمثل، وفرض إدراج اسم الزوجة في وثيقة سفر الزوج.

وشهد موقع "تويتر" الجدل حول هذه القضية، بين مؤيدي ومعارضي هذا القانون الكويتي، فيما سخر البعض من إثارة مواضيع كهذه، واعتبروا أنها تساهم في إحداث فارق في المجتمع الكويتي.

وصرح مصدر أمني كويتي، بأن "عدم تدوين اسم الزوجة في جواز زوجها هو أن المواطن يحق له 4 زوجات وفق الشريعة الإسلامية، فهل من المنطقي وضع أسماء 4 زوجات في جواز سفره، في حال أنه متزوج من 4 نساء"؟