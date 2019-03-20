رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه اتهاما لـ"حماس" ويدعوها للشرعية

وقال الحمد الله: "أتمنى للأخ عاطف أبو سيف الشفاء العاجل، بعد تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة آثمة من عناصر حماس في غزة".

وأضاف رئيس الوزراء على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه يرفض الاعتداء الذي قامت به الحركة ضد شعب غزة والمشاركين في الحراك الشعبي العفوي".

وأكد الحمد الله أن ما يحدث في غزة يبرهن على التدهور الحاصل في القطاع.

ودعا رئيس الوزراء حركة حماس إلى العودة إلى الشرعية.

واتهمت حركة فتح "حماس" بمحاولة اغتيال الناطق باسمها في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، بعد أن تعرض لاعتداء على يد مسلحين في القطاع.