محمد بن سلمان يفاجئ ناديين سعوديين بقرار "غير مسبوق"

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قال أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تكفل بتسديد الالتزامات المالية لنادي ضمك وأبها لتصدرهما معاً دوري سمو ولي العهد للدرجة الأولى".

ووجه أمير المنطقة، خلال اجتماع، أمانة عسير، بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن، والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديرا لشهداء الوطن وذويهم.

وبيّن أن رئيس هيئة الرياضة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وجّه بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال ٦٠ يوما، واستكمال مباني نادي أبها الرياضي، وسيتم الانتهاء منها خلال 8 أشهر، مؤكدا أن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها، استعدت لإتاحة المرافق والملاعب البلدية لتمارين أندية المنطقة حسب الجداول الزمنية التي يتم الاتفاق عليها.

من جهتهم، قدم رؤساء الأندية الرياضية في عسير، شكرهم وتقديرهم للقيادة الغالية على هذه الحرص غير المستغرب لدعم الحركة الرياضية بالمنطقة.